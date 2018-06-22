Климкин и Сийярто начали консультации по закону об образовании

Фото: twitter.com/PavloKlimkin

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Это первая встреча глав МИД двух стран на таком уровне после того, как диалог Киева и Будапешта обострился из-за спора вокруг украинского закона

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Сегодня, 22 июня, министры иностранных дел Украины и Венгрии Павел Климкин и Петер Сийярто начали украинско-венгерские консультации относительно реализации закона об образовании. Об этом Климкин сообщил в Twitter.

"Начинаем украинско-венгерские консультации четырех министров по реализации нашего закона об образовании. Каждый украинский гражданин венгерского происхождения должен себя чувствовать дома в любом уголке Украины", - отметил Климкин.

19 июня 2018 года Сийярто заявил, что в Украине проживают более 150 тысяч венгров, которые ранее могли получать образование на родном языке, но после принятия нового закона об образовании "они это право потеряли".

Ранее СМИ писали, что встреча состоится в Берегово может состояться 22 июня. В ней должны принять участие Климкин и Сийярто, министр образования и науки Украины Лилия Гриневич, министр человеческих ресурсов Венгрии Миклош Кашлер и председатель общества венгерской культуры Закарпатья Василий Брензович.

18 июня министр иностранных дел Венгрии упрекнул Совет Европы в том, что тот больше обеспокоен ситуацией с мигрантами, чем закарпатскими венграми.