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11.06.2018, 10:10

Климкин отреагировал на победу Карпатальи на турнире сепаратистов

Климкин отреагировал на победу Карпатальи на турнире сепаратистов - Фото
Фото: mukachevo.net

По мнению главы МИД, правоохранительные органы должны встретить команду с "дружеским" приемом и спросить, откуда у них финансирование

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал победу команды "Карпаталья" (по-венгерски "Закарпатье") на чемпионате мира среди непризнанных и частично признанных стран, автономий и этнических команд. Об этом он сообщил в Facebook.

"Я очень люблю футбол, но меня совсем не радуют "спортивные успехи" команды из Закарпатья, которая участвует в чемпионате мира по футболу под эгидой КОНИФА с участием команд из непризнанных государств", - написал Климкин.

"Считаю, что правоохранительные органы должны встретить команду с "дружеским" приемом на родине и спросить, откуда у них финансирование, чьей поддержкой пользуются игроки и вообще задать еще много вопросов", - добавил министр.

В турнире ConIFA World Football Cup приняли участие сборные Абхазии, Тибета, Секейского края и др., а в отборочных матчах – даже команды террористических организаций ДНР и ЛНР.

Как сообщает Mukachevo.net, организовал команду "Карпаталья" депутат Береговского районного совета от Демократического союза венгров (УМДС) Тиберий Фееш. Депутат возил эту же команду на чемпионат Европы непризнанных стран, который прошел в прошлом году на Кипре.

В 2018 году "Карпаталью" представляли исключительно игроки венгерских футбольных лиг, но в заявке значится немало игроков из Закарпатья, которые выступают за венгерские клубы, играя в соседней стране по венгерским паспортам.

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Теги: Климкин Павел, футбол, закарпатье, Карпаталья
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