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01.09.2018, 16:27

Климкин спрогнозировал последствия ликвидации Захарченко

Климкин спрогнозировал последствия ликвидации Захарченко - Фото
Павел Климкин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Нужно ждать новых провокаций со стороны России, считает глава МИД

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Гибель главаря донецких террористов Александра Захарченко может вызвать новые провокации со стороны России. Такое мнение высказал министр иностранных дел Павел Климкин во время пребывания в Одессе, передает Укринформ.

"Мы всегда ожидаем провокаций со стороны России, понимая, что террористы могут их организовать в любой день или час. То, что произошло в Донецке 31 августа, тоже может повлиять на дальнейшие действия России. Мы должны быть к этому готовы. А вскоре узнаем, кто именно организовал взрыв: речь идет о местных криминальных разборках, или это влияние российских спецслужб?", - подчеркнул Климкин.

Он также подчеркнул, что, по его убеждению в Донецке, действуют реальные преступники, которых поддерживают российские спецслужбы и военные.

"Ведь мы видели 31 августа молниеносную реакцию Москвы. Буквально через несколько минут российский МИД выразил соболезнования, и это, как минимум, наводит на размышления. Считаю, что сейчас в Украине должна быть высокая готовность к дальнейшим провокациям со стороны России ", - сказал Климкин.

31 августа в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре оккупированного Донецка уничтожен главарь террористов ДНР Александр Захарченко. Боевики заявили, что задержали подозреваемых, объявив их "украинскими диверсантами". В СБУ считают убийство "результатом междоусобных войн". Российский пропагандистский ресурс Life со ссылкой на собственные источники в "силовых органах ДНР" сообщил, что в убийстве Захарченко подозревают одного из его охранников. Президент страны-агрессора Владимир Путин выразил "глубокие соболезнования" в связи с уничтожением Захарченко и заявил, что "поставить на колени народ Донбасса не получится". Террорист Дмитрий Трапезников, которого назначили на место уничтоженного Захарченко, заявил, что якобы задержанные по подозрению в убийстве дали признательные показания. 

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Теги: павел климкин, Александр Захарченко
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