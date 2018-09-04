Климкин: В оккупированном Крыму - экологическая катастрофа

Действия оккупировавшей украинский Крым Российской Федерации приводят к экологическим катастрофам на полуострове. Об этом написал в Twitter министр иностранных дел Павел Климкин.
"Сначала российские оккупанты принесли в Крым и в Донбасс человеческое горе, теперь экологические катастрофы, которые уничтожают нашу землю", - написал Климкин.
С 25 августа жители оккупированного Армянска жалуются на странный запах в воздухе, недомогание и другие явления. Некоторые временно переезжают в другие районы Крыма и на материковую Украину.
В Каланчаке и Преображенке Херсонской области после неизвестного выброса на заводе в Армянске во дворах начали опадать листья, сохнут растения, а люди жалуются на тошноту, головокружение, странную сыпь и аллергию.
Работу завода "Титан" в Армянске, на котором произошел выброс вредных веществ, остановили на две недели. Детей из города отправят в санатории, в школах объявили каникулы на две недели.