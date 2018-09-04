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04.09.2018, 21:16

Климкин: В оккупированном Крыму - экологическая катастрофа

Климкин: В оккупированном Крыму - экологическая катастрофа - Фото
Павел Климкин

Действия оккупантов уничтожают украинскую землю, заявляет глава МИД

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Действия оккупировавшей украинский Крым Российской Федерации приводят к экологическим катастрофам на полуострове. Об этом написал в Twitter министр иностранных дел Павел Климкин.

"Сначала российские оккупанты принесли в Крым и в Донбасс человеческое горе, теперь экологические катастрофы, которые уничтожают нашу землю", - написал Климкин.

С 25 августа жители оккупированного Армянска жалуются на странный запах в воздухе, недомогание и другие явления. Некоторые временно переезжают в другие районы Крыма и на материковую Украину.

В Каланчаке и Преображенке Херсонской области после неизвестного выброса на заводе в Армянске во дворах начали опадать листья, сохнут растения, а люди жалуются на тошноту, головокружение, странную сыпь и аллергию.

Работу завода "Титан" в Армянске, на котором произошел выброс вредных веществ, остановили на две недели. Детей из города отправят в санатории, в школах объявили каникулы на две недели. 

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Теги: армянск, аннексия Крыма, экологическая катастрофа, павел климкин
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