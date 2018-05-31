Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
31.05.2018, 11:40

Климкин заявил, что не знал о спецоперации с Бабченко

Климкин заявил, что не знал о спецоперации с Бабченко - Фото
Павел Климкин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Глава МИД прокомментировал спецоперацию СБУ с участием журналиста

Реклама
Реклама

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что не знал о спецоперации СБУ с участием журналиста Аркадия Бабченко. Об этом он сообщил сегодня у себя в Facebook.

"Меня спрашивают, знал о спецоперации по Бабченко, выступая позавчера в Совбезе ООН. Отвечаю: не знал, говорил искренне. И я очень рад, что Аркадий жив", - подчеркнул Климкин.

Глава МИД отметил, что его тезис - Россия дестабилизирует ситуацию в Украине, в том числе таким образом, более чем оправдан.

Читайте также: Порошенко встретился с Бабченко: Я все знал

29 мая 2018 года в СМИ появилась информация о том, что неизвестный выстрелил в Бабченко в его киевской квартире, журналист умер по пути в больницу. Полиция опубликовала фоторобот "подозреваемого" в убийстве.

Читайте также: Аркадий, в студию. Зачем СБУ "убила" Бабченко

30 мая выяснилось, что убийство Бабченко было инсценировкой – живой и здоровый журналист появился на заранее анонсированном брифинге Службы безопасности. Глава СБУ Василий Грицак заявил, что убийство Бабченко заказали российские спецслужбы и для поимки организаторов правоохранители инсценировали смерть журналиста. Подозреваемого в организации убийства задержали в тот же день в Киеве.

В то же время инсценировку убийства Бабченко раскритиковалиОБСЕРепортеры без границ и Комитет защиты журналистов.

Читайте также
Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018Тема дня. Человек Порошенко: все факты о новом руководителе НАПК 28.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Климкин Павел, аркадий бабченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Библейские мотивы: "смерть" и "воскрешение" Бабченко в карикатуре
Политика Библейские мотивы: "смерть" и "воскрешение" Бабченко в карикатуре
Дело Бабченко: адвокат подозреваемого сетует на "провокацию"
Политика Дело Бабченко: адвокат подозреваемого сетует на "провокацию"
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 