Климкин заявил, что не знал о спецоперации с Бабченко

Павел Климкин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

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Глава МИД прокомментировал спецоперацию СБУ с участием журналиста

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Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что не знал о спецоперации СБУ с участием журналиста Аркадия Бабченко. Об этом он сообщил сегодня у себя в Facebook.

"Меня спрашивают, знал о спецоперации по Бабченко, выступая позавчера в Совбезе ООН. Отвечаю: не знал, говорил искренне. И я очень рад, что Аркадий жив", - подчеркнул Климкин.

Глава МИД отметил, что его тезис - Россия дестабилизирует ситуацию в Украине, в том числе таким образом, более чем оправдан.

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29 мая 2018 года в СМИ появилась информация о том, что неизвестный выстрелил в Бабченко в его киевской квартире, журналист умер по пути в больницу. Полиция опубликовала фоторобот "подозреваемого" в убийстве.

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30 мая выяснилось, что убийство Бабченко было инсценировкой – живой и здоровый журналист появился на заранее анонсированном брифинге Службы безопасности. Глава СБУ Василий Грицак заявил, что убийство Бабченко заказали российские спецслужбы и для поимки организаторов правоохранители инсценировали смерть журналиста. Подозреваемого в организации убийства задержали в тот же день в Киеве.

В то же время инсценировку убийства Бабченко раскритиковалиОБСЕ, Репортеры без границ и Комитет защиты журналистов.