Клых в критическом состоянии: Денисова требует медобследования

Станислав Клых

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С 8 июня украинский политзаключенный объявил голодовку

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Украинский политзаключенный Станислав Клых, который объявил голодовку 8 июня, находится в критическом состоянии и нуждается в проведении независимого медицинского обследования. Об этом идет речь в очередном обращении уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой к омбудсмену РФ Татьяне Москальковой.

Денисова утверждает, что еще 21 мая направила Москальковой письмо с просьбой оказать содействие медицинскому обследованию Клыха и лично его посетить.

Ответа на это обращение, по словам украинского омбудсмена, она не получила.

«С октября 2017 Станислав Клых не встречался со своими родителями. Согласно имеющейся информации, с 8 июня 2018 Клых объявил голодовку и сейчас состояние его здоровья находится в критическом состоянии. По сообщениям матери, у Клыха серьезные проблемы с почками и сердцем», - сообщила Денисова.

Она настойчиво просит Москалькову способствовать проведению независимого медицинского обследования Клыха украинскими или международными врачами.

Также Денисова просит омбудсмена РФ обеспечить в ближайшее время ее личную встречу с Клыхом.

«Также в который раз прошу Вас содействовать срочному освобождению Станислава Клыха на гуманитарных основаниях», - отметила Денисова.

В декабре 2017 года Amnesty International заявила, что Клых вместо оказания ему медицинской помощи подвергался принудительному психиатрическому лечению, после которого был не в состоянии делать элементарные вещи.