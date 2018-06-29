Клыха забрали в психиатрическую больницу - омбудсмен

Станислав Клых (фото - скриншот)

commenthover

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека сообщила, что украинского политзаключенного Станислава Клыха этапировали в психиатрическую больницу

Реклама

Реклама

Украинского политзаключенного Станислава Клыха в РФ этапировали из колонии в психиатрическую больницу. Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила телеканалу Прямой.

Мама политзаключенного Тамара Клых рассказала, что во время последней встречи с сыном адвокат заметил значительное ухудшение его здоровья.

"На сегодня я заказала разговор с ним. Разговор не состоялся, потому что его отправили в психиатрическую больницу", - сказала Тамара Клых.

Последний раз Клых разговаривал ней 7 июня. Тогда он сообщил о состоянии своего здоровья и сказал, что объявляет голодовку.

Российская правозащитница Татьяна Щур написала в Facebook, что 27 июня сотрудники Верхнеуральской тюрьмы отказали Тамаре Клых в телефонном разговоре с сыном по причине его отсутствия. "Обращайтесь письменно с запросом в ГУФСИН", - заявили тюремщики.

26 июня Денисова в обращении к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой сообщила, что Клых, который объявил голодовку 8 июня, находится в критическом состоянии и нуждается в проведении независимого медицинского обследования.