Князев считает, что убийство Бабченко готовила группа людей

Сергей Князев (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

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Глава Нацполиции заявил, что при подготовке к подобному преступлению "одним человеком не отделаешься"

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Убийство российского журналиста Аркадия Бабченко, вероятнее всего, готовили несколько людей. Такое мнение в комментарии журналистам высказал глава Нацполиции Сергей Князев.

"Нажимать на курок пистолета нужно одному человеку. Но готовиться к такому преступлению, я думаю, тут одним человеком не отделаешься", - сказал он.

Также Князев намекнул на почерк профессионального киллера, отметив, что "любителей задерживают на месте преступления". По словам главы Нацполиции, приоритетная версия убийства – профессиональная деятельность Бабченко.

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