Князев считает, что убийство Бабченко готовила группа людей

Убийство российского журналиста Аркадия Бабченко, вероятнее всего, готовили несколько людей. Такое мнение в комментарии журналистам высказал глава Нацполиции Сергей Князев.
"Нажимать на курок пистолета нужно одному человеку. Но готовиться к такому преступлению, я думаю, тут одним человеком не отделаешься", - сказал он.
Также Князев намекнул на почерк профессионального киллера, отметив, что "любителей задерживают на месте преступления". По словам главы Нацполиции, приоритетная версия убийства – профессиональная деятельность Бабченко.
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