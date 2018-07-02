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02.07.2018, 14:13

Когда Рада упразднит неприкосновенность нардепов: прогноз Парубия

Когда Рада упразднит неприкосновенность нардепов: прогноз Парубия - Фото
Андрей Парубий (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Спикер напомнил, что сейчас для отмены иммунитета нужно собрать 226 голосов, а вот со следующей сессии потребуется уже 300 голосов

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Перед выборами в 2019 году легче будет собрать голоса за отмену депутатской неприкосновенности. Об этом спикер парламента Андрей Парубий сообщил на брифинге, отвечая на вопросы журналистов, передает корреспондент LIGA.net.

Он отметил, что будет консультироваться с лидерами фракций, когда именно лучше всего провести первый этап голосования за отмену иммунитета - еще на летней сессии, или уже осенью.

Парубий напомнил, что сейчас нужно собрать 226 голосов за проект правок в Конституцию, а на следующей сессии потребуется уже 300 голосов.

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По словам спикера, скорее всего, в целом изменения могут быть приняты на зимней сессии.

"Оба этапа мы должны пройти до президентских выборов. Накануне выборов, президентских и парламентских, легче будет собирать голоса. Каждый у себя на округе поддерживает (отмену депутатской неприкосновенности, - ред.), а в зале с голосами проблема", - сказал он.

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Ранее Конституционный суд одобрил оба законопроекта на эту тему: авторства президента Петра Порошенко (об упразднении неприкосновенности с 1 января 2020 года) - 7203, и депутатский - №6773который предусматривает отмену иммунитета с момента публикации закона - сразу же.

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Теги: верховная рада, андрей парубий, голосование, неприкосновенность
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