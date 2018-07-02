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02.07.2018, 15:06

Когда Рада утвердит выборы по открытым спискам: озвучен прогноз

Когда Рада утвердит выборы по открытым спискам: озвучен прогноз - Фото
Иллюстративное фото: iStock/Global Images Ukraine

Пока рабочая группа прошла только более половины из 4 тысяч поправок к проекту Избирательного кодекса, сообщил спикер парламента Андрей Парубий

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Новые правила выборов, в частности выборы в парламент по пропорциональной системе с открытыми списками, Верховная Рада может утвердить осенью текущего года. Такой прогноз спикер парламента Андрей Парубий озвучил сегодня на брифинге, отвечая на вопросы журналистов, передает корреспондент LIGA.net.

По его словам, рабочая группа в профильном комитете прошла только более половины из 4 тысяч поправок к проекту Избирательного кодекса №3112-1, а рассмотрение документа во втором чтении в сессионном зале может занять больше недели.

"Скорее всего, кодекс законов о выборах будет рассматриваться осенью", - сказал Парубий.

Спикер подчеркнул, что закон должен быть принят не позднее чем за год до очередных парламентских выборов, которые пройдут в последнее воскресенье октября 2019 года.

7 ноября 2017-го Рада приняла за основу проект Избирательного кодекса №3112-1. Документ предусматривает, в частности, выборы в парламент по пропорциональной системе с открытыми списками.

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Теги: верховная рада, избирательная реформа, андрей парубий, выборы, открытые списки
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