Когда Рада запустит Антикоррупционый суд: прогноз Парубия

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

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Для начала соответствующий президентский законопроект нужно сегодня зарегистрировать в Верховной Раде, говорит спикер

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Верховная Рада может рассмотреть проект закона о запуске Антикоррупционного суда в четверг, 21 июня. Об этом сообщил председатель парламента Андрей Парубий на заседании согласительного совета, передает корреспондент LIGA.net.

Спикер отметил, что если сегодня до конца дня законопроект зарегистрируют в Раде, то 19 июня депутаты смогут включить его в повестку дня, в среду рассмотреть на комитете, а в четверг - внести в сессионный зал.

14 июня закон об антикорсуде вступил в силу.

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Сегодня Высший совет правосудия поддержал законопроект Порошенко о создании антикорсуда (его президент должен внести в Раду ради формального запуска процесса).