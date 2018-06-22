Кольченко дали разрешение на длительное свидание с матерью

Александр Кольченко и Николай Щур (фото - facebook.com)

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Голодавший украинец находится в медсанчасти, но уже немного поправился - сейчас он весит 62 кг

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Украинскому политзаключенному Александру Кольченко, который находится в колонии в Челябинской области, позволили трехдневное свидание с матерью. Об этом сообщил в Facebook российский правозащитник Николай Щур.

По данным правозащитника, встречи украинца с матерью намечены на 28-30 июля. Сейчас Кольченко еще находится медсанчасти.

"От Кольченко вышел адвокат. Вот что он сообщил по телефону. Саша по-прежнему находится в медсанчасти. Но теперь не один в палате, а с "сокамерником". Немного поправился. Весит сейчас около 62 кг. Каждое его кормление снимают на видеокамеру. Ему подписали длительное свидание с мамой на 28-30 июля. Полагаю, надо объявлять сбор средств на эту поездку", - написал Щур.

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Политзаключенному начали приносить письма, в том числе и на украинском и других языках. Также, по данным правозащитника, 18 июня Кольченко вызывали к начальнику колонии, где с ним хотели поговорить около десяти человек, в частности, региональный омбудсмен, общественная наблюдательная комиссия (ОНК) и другие.

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"Разговор с ними у Саши был коротким: они поинтересовались его здоровьем, Саша ответил и от дальнейшего общения с ними отказался: "Хочу встретиться с уполномоченным по правам человека Украины". Понять его можно (и поддержать в этом решении): смысл разговаривать с людьми, которые постоянно перевирают информацию о нем, а то и угрожают и врут его маме? Кстати, Саша сказал, что члены нынешней Челябинской ОНК ни разу не знакомились с условиями его содержания", - сообщил правозащитник.