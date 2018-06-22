Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
22.06.2018, 13:16

Кольченко дали разрешение на длительное свидание с матерью

Кольченко дали разрешение на длительное свидание с матерью - Фото
Александр Кольченко и Николай Щур (фото - facebook.com)

Голодавший украинец находится в медсанчасти, но уже немного поправился - сейчас он весит 62 кг

Реклама
Реклама

Украинскому политзаключенному Александру Кольченко, который находится в колонии в Челябинской области, позволили трехдневное свидание с матерью. Об этом сообщил в Facebook российский правозащитник Николай Щур.

По данным правозащитника, встречи украинца с матерью намечены на 28-30 июля. Сейчас Кольченко еще находится медсанчасти.

"От Кольченко вышел адвокат. Вот что он сообщил по телефону. Саша по-прежнему находится в медсанчасти. Но теперь не один в палате, а с "сокамерником". Немного поправился. Весит сейчас около 62 кг. Каждое его кормление снимают на видеокамеру. Ему подписали длительное свидание с мамой на 28-30 июля. Полагаю, надо объявлять сбор средств на эту поездку", - написал Щур.

Читайте также: Органы отказывают, еда снится: Джемилев о состоянии при голодовке

Политзаключенному начали приносить письма, в том числе и на украинском и других языках. Также, по данным правозащитника, 18 июня Кольченко вызывали к начальнику колонии, где с ним хотели поговорить около десяти человек, в частности, региональный омбудсмен, общественная наблюдательная комиссия (ОНК) и другие.

Читайте также: "Незаконно осужден, объявляю голодовку": истории узников Кремля

"Разговор с ними у Саши был коротким: они поинтересовались его здоровьем, Саша ответил и от дальнейшего общения с ними отказался: "Хочу встретиться с уполномоченным по правам человека Украины". Понять его можно (и поддержать в этом решении): смысл разговаривать с людьми, которые постоянно перевирают информацию о нем, а то и угрожают и врут его маме? Кстати, Саша сказал, что члены нынешней Челябинской ОНК ни разу не знакомились с условиями его содержания", - сообщил правозащитник.

Читайте также
Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018Тема дня. Человек Порошенко: все факты о новом руководителе НАПК 28.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: александр кольченко, мать кольченко, свидание
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Охранник Януковича рассказал, как набирал и правил письмо Путину
Политика Охранник Януковича рассказал, как набирал и правил письмо Путину
Геращенко: Случай с блокировкой пенсии Козловскому вопиющий
Общество Геращенко: Случай с блокировкой пенсии Козловскому вопиющий
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 