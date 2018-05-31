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31.05.2018, 12:44

Кольченко объявил голодовку: требует освободить Сенцова

Кольченко объявил голодовку: требует освободить Сенцова - Фото
Александр Кольченко (фото - Антон Наумлюк/Радио Свобода)

Узник Кремля в России с сегодняшнего дня объявил голодовку

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Украинский политзаключенный Александр Кольченко объявил голодовку с требованием освободить друга-узника РФ Олега Сенцова. Об этом сообщает Медиазона.

Адвокат международной правозащитной группы Агора Андрей Лепехин отметил, что голодовку Кольченко объявил с 31 мая 2018 года.

По его словам, других требований у Кольченко, кроме освобождения Сенцова, нет.

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25 августа 2015 года суд в РФ приговорил Сенцова к 20 годам тюрьмы строгого режима по сфабрикованному обвинению в терроризме. Кремль отказался передать его Украине, считая узника российским гражданином. 

16 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку и потребовал отпустить всех украинских узников в РФ и Крыму. МИД не исключил, что его могут обменять на подозреваемого в госизмене руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

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Теги: политзаключенный, александр кольченко, Олег Сенцов
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