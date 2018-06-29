Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
29.06.2018, 13:25

Кольченко просит встречи с Денисовой: письмо

Кольченко просит встречи с Денисовой: письмо - Фото
Александр Кольченко (фото - скриншот)

Незаконно удерживаемый в российской тюрьме Александр Кольченко просит встречи с омбудсменом Людмилой Денисовой

Реклама
Реклама

Украинский политзаключенный Александр Кольченко, незаконно удерживаемый в России, просит встречи с уполномоченным Верховной Рады по правам человека Людмилой Денисовой. Заявление о встрече записали адвокаты Уральской правозащитной группы со слов Кольченко, сообщила правозащитница Татьяна Щур в Facebook.

"Во время встречи с адвокатом мной написаны заявления на имя начальника ИК-6 о встрече с консулом Украины в Екатеринбурге и уполномоченным по правам человека Денисовой, которые будут переданы мной через администрацию начальнику колонии", - гласит письмо, опубликованное Щур.


Кольченко сообщил, что в его личном деле есть паспорт гражданина России на его имя. Вместе с тем, Кольченко отметил, что отказывался расписываться в получении паспорта, поскольку считает себя гражданином Украины.

"Персонал медчасти проверяет у меня после каждого приема пищи давление, температуру, пульс, проводят взвешивание. Мой сегодняшний вес 63 кг. Чувствую себя нормально", - добавил он.

Президент Петр Порошенко призвал мировое сообщество должно отреагировать решительными действиями на заключение в России украинцев по политическим мотивам, а не ограничиваться только заявлениями.

Людмила Денисова обратилась к представителям администрации президента РФ из-за невыполения гарантий доступа к украинским политзаключенным.

Читайте также
Хроника войны России против Украины: последние новости Донбасса 29.06.2018Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Людмила Денисова, Россия, война, александр кольченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
В Донбассе погибли четверо военных, уничтожено 9 боевиков
Происшествия В Донбассе погибли четверо военных, уничтожено 9 боевиков
Из России в Донбасс зашла колонна более десяти грузовиков - ОБСЕ
Происшествия Из России в Донбасс зашла колонна более десяти грузовиков - ОБСЕ
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 