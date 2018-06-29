Кольченко просит встречи с Денисовой: письмо

Александр Кольченко (фото - скриншот)

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Незаконно удерживаемый в российской тюрьме Александр Кольченко просит встречи с омбудсменом Людмилой Денисовой

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Украинский политзаключенный Александр Кольченко, незаконно удерживаемый в России, просит встречи с уполномоченным Верховной Рады по правам человека Людмилой Денисовой. Заявление о встрече записали адвокаты Уральской правозащитной группы со слов Кольченко, сообщила правозащитница Татьяна Щур в Facebook.

"Во время встречи с адвокатом мной написаны заявления на имя начальника ИК-6 о встрече с консулом Украины в Екатеринбурге и уполномоченным по правам человека Денисовой, которые будут переданы мной через администрацию начальнику колонии", - гласит письмо, опубликованное Щур.



Кольченко сообщил, что в его личном деле есть паспорт гражданина России на его имя. Вместе с тем, Кольченко отметил, что отказывался расписываться в получении паспорта, поскольку считает себя гражданином Украины.

"Персонал медчасти проверяет у меня после каждого приема пищи давление, температуру, пульс, проводят взвешивание. Мой сегодняшний вес 63 кг. Чувствую себя нормально", - добавил он.

Президент Петр Порошенко призвал мировое сообщество должно отреагировать решительными действиями на заключение в России украинцев по политическим мотивам, а не ограничиваться только заявлениями.

Людмила Денисова обратилась к представителям администрации президента РФ из-за невыполения гарантий доступа к украинским политзаключенным.