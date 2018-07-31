Количество испытавших безвизовый режим достигло семизначной цифры

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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По данным МИД, сейчас украинцы могут путешествовать без виз по меньшей мере в 85 стран мира

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С середины июня 2017 года безвизовым режимом со странами Европейского Союза воспользовались уже более миллиона украинцев. Об этом у себя в Facebook сообщил президент Петр Порошенко.

За год с момента внедрения безвизового режима (по состоянию на 11 июня 2018 года) 5,1 млн украинцев получили биометрические загранпаспорта и 555 тысяч граждан ездили в ЕС.

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11 июня 2017 года официально заработал режим безвизового въезда для украинцев в страны ЕС (за исключением Великобритании и Ирландии), а также в четыре шенгенских государства - Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию.

В Москве получение Украиной безвизового режима с ЕС вызвало негативную реакцию.