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31.07.2018, 10:32

Количество испытавших безвизовый режим достигло семизначной цифры

Количество испытавших безвизовый режим достигло семизначной цифры - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

По данным МИД, сейчас украинцы могут путешествовать без виз по меньшей мере в 85 стран мира

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С середины июня 2017 года безвизовым режимом со странами Европейского Союза воспользовались уже более миллиона украинцев. Об этом у себя в Facebook сообщил президент Петр Порошенко.

За год с момента внедрения безвизового режима (по состоянию на 11 июня 2018 года) 5,1 млн украинцев получили биометрические загранпаспорта и 555 тысяч граждан ездили в ЕС.

Смотрите также: Порошенко о безвизовом режиме: Прощай, немытая Россия!

11 июня 2017 года официально заработал режим безвизового въезда для украинцев в страны ЕС (за исключением Великобритании и Ирландии), а также в четыре шенгенских государства - Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию.

В Москве получение Украиной безвизового режима с ЕС вызвало негативную реакцию.

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Теги: безвизовый режим, петр порошенко, загранпаспорт, евросоюз
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