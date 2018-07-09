Комитет не предлагал не пускать СМИ в кулуары Рады - депутат

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

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Член регламентного комитета заявил, что СМИ неверно поняли решение комитета о создании пресс-центра на третьем этаже

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Комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады поддержал предложение аппарата Рады создать в парламенте пресс-центр для журналистов на третьем этаже. Однако ни о каком запрете или ограничении доступа журналистов на другие этажи речь не идет. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил член комитета, депутат от БПП Дмитрий Лубинец.

Решение комитета опубликовано на сайте парламента.

Там сказано, что комитет решил рекомендовать первому заместителю руководителя аппарата Рады инициировать создание в аппарате рабочей группы по вопросам подготовки предложений о создании пресс-центра на третьем этаже; внесении изменений в положение об аккредитации касательно нормирования прекращения аккредитации; внесении изменений в положения, определяющие порядок доступа лиц к открытым пленарным заседаниям Рады.

При этом, касательно третьего пункта члены комитета считают, что "первый и второй этажи кулуаров Верховной Рады Украины в административном здании по ул. Грушевского, 5 должны быть предусмотрены для свободного доступа народных депутатов Украины и открыты для других посетителей - представителей органов государственной власти и местного самоуправления, общественных организаций, иностранных граждан и граждан Украины, допуск которых осуществляется по служебным удостоверениям, временным и гостевым билетам".

Некоторые СМИ проинтерпретировали это так, что журналистам якобы хотят запретить доступ в кулуары на первом и втором этажах.

"К нам обратился аппарат Рады с предложением сделать на третьем этаже большой пресс-центр для журналистов". На вопрос, подразумевается ли при этом ограничение доступа представителей СМИ на 1-2 этажи здания, Лубинец сказал: "Нет, ничего подобного в нашем решении нет, и мы за это не голосовали".

Как пишет Украинская правда, на приеме по случаю Дня журналиста в июне 2018 спикер Рады Андрей Парубий на прямой вопрос журналистов, возможно ли ограничение доступа к кулуарам, уверял, что "пока он - спикер парламента, этого не будет".

20 июня комитет по вопросам регламента лишил журналистской аккредитации Юлию Махмуди и Валерию Егорову. Егорова, бывшая помощница депутата Радикальной партии Сергея Скуратовского, показала средний палец фотографу в кулуарах парламента.