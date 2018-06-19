Комитет одобрил окончательную версию закона о нацбезопасности

Сергей Пашинский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

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По словам главы комитета Сергея Пашинского, документ фиксирует стремление Украины вступить в НАТО

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Парламентский комитет по вопросам нацбезопасности и обороны рекомендует Раде принять доработанный ко второму чтению проект закона о национальной безопасности №8068. Такое решение было принято на заседании комитета, передает корреспондент LIGA.net.

Как сообщил глава комитета Сергей Пашинский, документ фиксирует стремление Украины вступить в НАТО.

Предусмотрено, что на развитие ВСУ будет выделяться не менее 3% ВВП.

Окончательный текст согласован с западными партнерами Украины.

Секретарь комитета Иван Винник подчеркнул, что учтены предложения по поводу гражданского и парламентского контроля за сектором безопасности и обороны.

"По решению коалиции завтра в 12:30 мы начинаем рассмотрение этого законопроекта... Мы обязаны 21 июня принять закон", - добавил Пашинский.

18 июня спикер Рады Андрей Парубий заявил, что парламент планирует принять закон о нацбезопасности в четверг, 21 июня, на утреннем пленарном заседании.