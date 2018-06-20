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20.06.2018, 15:23

Комитет Рады дал отмашку запуску антикорсуда: дело за Радой

Комитет Рады дал отмашку запуску антикорсуда: дело за Радой - Фото
В парламентском зале (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Парламентариям предложили проголосовать президентский законопроект о запуске полноценной работы новой структуры

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Парламентский комитет по вопросам правовой политики и правосудия предлагает Верховной Раде принять законопроект президента Петра Порошенко о фактическом запуске Антикоррупционного суда. Такое решение было принято на заседании комитета, сообщает корреспондент LIGA.net.

Его глава Руслан Князевич отметил, что проект закона 8497 был - в соответствии с Конституцией - согласован с Высшим советом правосудия. Вчера Порошенко внес его в Раду.

Также члены комитета рекомендовали парламенту принять за основу проект изменений в закон о судоустройстве и статусе судей в связи с принятием закона о Высшем антикоррупционном суде №7441.

Князевич пояснил, что этот проект был подан до того, как депутаты приняли закон об Антикоррупционном суде, и требует доработки ко второму чтению.

Читайте мнение: Антикоррупционный суд: ожидания и действительность

14 июня 2018 года закон об антикорсуде вступил в силу. Юрист и эксперт по адвокации Центра противодействия коррупции Анастасия Красносильская объяснила в заметке "Антикоррупционный суд: ожидания и действительность", что сделать так, чтобы антикорсуд действительно начал работать, будет непросто.

18 июня в колонке для The Washington Post президент намекнул на первых возможных фигурантов дел антикорсуда.

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Теги: антикоррупционный суд, законопроект, голосование, комитет, руслан князевич
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