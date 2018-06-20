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20.06.2018, 16:40

Комитет Рады одобрил переименование двух областей

Комитет Рады одобрил переименование двух областей - Фото
Вятрович Владимир Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

В 2016 году депутаты переименовали Днепропетровск в Днепр, а Кировоград – в Кропивницкий

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Комитет Верховной Рады по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления поддержал предложение переименования Днепропетровской и Кировоградской областей в Сичеславскую и Кропивницкую. Об этом в Facebook сообщил председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

"Комитет по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления ВРУ поддержал предложение переименования Днепропетровской области в Сичеславскую, а Кировоградской - в Кропивницкую", - написал он.

В 2016 году депутаты переименовали Днепропетровск в Днепр, а Кировоград – в Кропивницкий.

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Теги: верховная рада, Владимир Вятрович, днепропетровская область, кировоградская область, комитет
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