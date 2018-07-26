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26.07.2018, 20:11

Комитет Сената США утвердил резолюцию по Крыму: санкции остаются

Комитет Сената США утвердил резолюцию по Крыму: санкции остаются - Фото
Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa

В документе подчеркивается, что политика США должна заключаться в противодействии попыткам изменить статус Крыма

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Комитет по иностранным отношениям Сената США утвердил и рекомендовал к одобрению верхней палатой Конгресса резолюцию, осуждающую незаконные попытки России оккупировать украинский Крым. Об этом сообщает посольство Украины в США в Facebook.

В документе, в частности, подтверждается позиция Сената о том, что Крым является частью суверенной территории Украины. Подчеркивается, что политика США должна заключаться в противодействии попыткам изменить статус, демографическую карту или политическую природу Крыма, сообщили в посольстве.

Также резолюция осуждает нарушения прав человека в Крыму и подчеркивает правовую ответственность РФ за такие преступления в течение всего времени оккупации.

"Сенаторы призывают Правительство США продолжать применять полномочия в части санкций против РФ, предоставленные, в частности, согласно "Закону о противодействии противникам Америки посредством санкций" от 2017 года, и приветствуют дальнейшие усилия американской стороны по поощрению ЕС к введению дополнительных санкций, связанных с Крымом", - сказано в сообщении.

30 июня президент США Дональд Трампрассказывая журналистам о темах, которые планирует поднять во время встречи с Путиным в Хельсинки, на вопрос, могут ли США признать незаконную аннексию Крыма, не отверг это категорически, а сказал: "Мы посмотрим". 12 июля на аналогичный вопрос он ответил: "Что произойдет с Крымом теперь, я не могу вам сказать. Я этого не знаю".

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Теги: санкции, Крым, резолюция, сенат, конгресс
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