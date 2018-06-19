Комитет вернул Парубию представления на Вилкула и Колесникова

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

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Члены комитета предлагают главе парламента выяснить у генпрокурора Юрия Луценко, почему депутаты не могут ознакомиться с полным текстом представления

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Регламентный комитет Верховной Рады вернул спикеру Андрею Парубию представления Генпрокуратуры на привлечение к уголовной ответственности депутатов Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова. Об этом сообщается на сайте комитета.

Члены комитета предлагают главе парламента выяснить у генпрокурора Юрия Луценко, почему депутаты не могут ознакомиться с полным текстом представления прокуратуры.

Вилкул и Колесников проинформировали комитет о том, что получили только представления прокуратуры. Вилкул на 22-х, а Колесников на 12-ти страницах. В то же время комитет получил представления с обоснованием на 331 странице по поводу Вилкула и на 330 страницах по поводу Колесникова.

Члены комитета просят спикера выяснить у генпрокурора, должен ли он предоставлять депутату полный текст представления на привлечение к уголовной ответственности со всеми материалами, которые это представление обосновывают.

Луценко внес в Верховную Раду представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности Вилкула и Колесникова 25 мая.