Кому из политиков больше всего доверяют украинцы: опрос

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Опрос фонда "Деминициативы" показал, что нет ни одного украинского политика, у которого был бы положительный баланс доверия

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В Украине нет ни одного политического лидера, доверие к которому было бы больше уровня недоверия. Такие результаты показал социологический опрос фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и социологической службы Центра Разумкова.

Самый большой негативный баланс доверия-недоверия у Юрия Луценко (-78%), Андрея Парубия (-77%), Виктора Медведчука (-74%) и Михаила Саакашвили (-73%).

Также большой разрыв у Петра Порошенко, которому полностью доверяют 3% избирателей, а совсем не доверяют 54%.

Относительно лучше баланс у Святослава Вакарчука - разрыв между доверием и недоверием к нему -12%.

Опрос проводил фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 16 по 22 августа этого года во всех регионах, кроме Крыма и части Донецкой и Луганской областей. Были опрошены 2019 человек. Погрешность - не больше 2,3%.

Согласно опросу, в честность предстоящих президентских выборов верят только 17% избирателей, а еще 40% уверены, что выборы будут не очень честными.