Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
04.09.2018, 14:46

Кому из политиков больше всего доверяют украинцы: опрос

Кому из политиков больше всего доверяют украинцы: опрос - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Опрос фонда "Деминициативы" показал, что нет ни одного украинского политика, у которого был бы положительный баланс доверия

Реклама
Реклама

В Украине нет ни одного политического лидера, доверие к которому было бы больше уровня недоверия. Такие результаты показал социологический опрос фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и социологической службы Центра Разумкова.

Самый большой негативный баланс доверия-недоверия у Юрия Луценко (-78%), Андрея Парубия (-77%), Виктора Медведчука (-74%) и Михаила Саакашвили (-73%).

Также большой разрыв у Петра Порошенко, которому полностью доверяют 3% избирателей, а совсем не доверяют 54%. 

Относительно лучше баланс у Святослава Вакарчука - разрыв между доверием и недоверием к нему -12%.

Опрос проводил фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 16 по 22 августа этого года во всех регионах, кроме Крыма и части Донецкой и Луганской областей. Были опрошены 2019 человек. Погрешность - не больше 2,3%. 

Согласно опросу, в честность предстоящих президентских выборов верят только 17% избирателей, а еще 40% уверены, что выборы будут не очень честными.

Читайте также
Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018Тема дня. Человек Порошенко: все факты о новом руководителе НАПК 28.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Украина, опрос, доверие, политики
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Рейтинг возглавляют партии Тимошенко и Гриценко - Деминициативы
Политика Рейтинг возглавляют партии Тимошенко и Гриценко - Деминициативы
СБУ: Пресечены попытки РФ вмешаться в выборы президента 2019 года
Политика СБУ: Пресечены попытки РФ вмешаться в выборы президента 2019 года
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 