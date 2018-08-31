Варфоломей - Кириллу: Решение есть, Украина получает автокефалию

Патриарх Варфоломей (фото - Facebook/ecumenicalpatriarchate)

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Константинопольский патриарх Варфоломей сказал Московскому патриарху Кириллу во время встречи о решении по преодолению раскола верующих в Украине

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Константинопольский патриарх Варфоломей заявил Московскому патриарху Кириллу о решении по преодолению раскола верующих и предоставлении автокефалии украинской церкви. Об этом сообщил пресс-секретарь Украинской православной церкви Киевского патриархата Евстратий Зоря со ссылкой на заявление митрополита Галльского Эммануила.

По словам Зори, Эммануил, который был представителем Патриарха в Киеве и отвечает за процесс представления автокефалии УПЦ КП, сделал краткое заявление по итогам встречи.

"Вселенский Патриарх проинформировал российского патриарха о том, что решение о провозглашении Украинской автокефальной церкви принято", - цитирует Эммануила грекоязычное издание Оrthodoxia.info, которое поддерживает позицию Варфоломея.

В материале с заголовком "Жребий брошен! Украина получает автокефалию" сказано, что Константинополь проинформировал Москву о том, что "соответствующие процессы" уже начаты.

"Вселенский патриархат не угрожает никому и не воспринимает чьи-то угрозы", - сказал митрополит Галльский.

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Зоря отметил, что после встречи в присутствии Синода и беседы тет-а-тет с Варфоломеем московская делегация "нервная и напряженная" уехала раньше, чем ожидалось.

"В целом итоги переговоров для Украины дают основания для сдержанного оптимизма. Однако не следует забывать, что "дьявол прячется в деталях", - сказал Зоря о результатах визита московской делегации, которая приезжала отговорить Константинополь от предоставления Томоса украинской церкви, уточнив, что "патриарх Кирилл не достиг всего, ради чего ехал".

Пресс-служба Московского патриархата пишет, что без согласования Варфоломея Кирилл не стал отвечать на вопросы об итогах встречи.

"Постоянно возникают проблемы, которые являются вызовами для церквей с пастырской точки зрения. Мир очень быстро меняется, и ни одна церковь не может принимать решения, которые противоречили позиции другой православной Церкви", - добавил Кирилл перед вылетом в аэропорту Стамбула.

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17 апреля 2018 года сообщалось, что президент обратится к Вселенскому патриарху Варфоломею с призывом об издании Томоса об автокефалии Православной церкви в Украине.

22 апреля Вселенский патриархат начал процедуры, необходимые для предоставления автокефалии УПЦ.