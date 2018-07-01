Конституционный суд Польши оценит норму о "запрете бандеризма"

Иллюстративное фото: iStock/Global Images Ukraine

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Конституционный трибунал продолжит производство по тем статьям закона об Институте нацпамяти, которые не были отменены польским парламентом 27 июня

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Конституционный суд Польши прекращает производство по тем скандальным поправкам к закону об Институте нацпамяти (ИНП), которые на днях были отменены парламентом страны, однако продолжит разбирательство по тем положениям, которые остаются в силе. Об этом сообщил и.о. спикера суда Якуб Козловский, передает польский телеканал TVN24. Речь идет о поправках, предусматривающих уголовную ответственность за отрицание "преступлений украинских националистов".

В среду, 27 июня, Сейм и Сенат Польши приняли поправку, отменяющую статью закона об ИНП, которая предусматривала уголовную ответственность за приписывание польскому народу преступлений нацистской Германии во время Второй мировой войны. Как пояснил Козловский, "Конституционный трибунал прекращает разбирательство, так как оспариваемое положение утратило силу".

В то же время суд рассмотрит те поправки к закону об ИНП, которые не были отменены и продолжают действовать. Глава администрации президента Польши Кшиштоф Щерский уточнил, что речь идет о так называемых украинских статьях.

6 февраля 2018 года президент Польши Анджей Дуда подписал скандальные поправки к закону об Институте нацпамяти, одновременно попросив Конституционный суд дать оценку этим нормам, в том числе об уголовной ответственности за отрицание "преступлений украинских националистов на территории Польши в 1925-1950 годах".