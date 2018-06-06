Конституционный суд разрешил отменить депутатский иммунитет

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

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Парламент теперь может рассмотреть законопроект №6773 - для исторического решения об упразднении неприкосновенности требуется 300 голосов

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Сегодня, 6 июня, на закрытом заседании Конституционного суд был вынесен вердикт о конституционности предложения об отмене депутатской неприкосновенности. Об этом у себя в Facebook сообщил нардеп Мустафа Найем.

По его словам, это решение касается депутатского законопроекта №6773, которым предлагалось ограничить неприкосновенность уже сейчас - на нынешней парламентской сессии. Пункты документа признаны соответствующими требованиям ст. 157 и ст. 158 Основного закона.

Теперь КСУ собирается рассмотреть альтернативный законопроект - №7203, которым президент Петр Порошенко предлагает ограничить неприкосновенность с 1 января 2020 года. Законопроект, предложенный депутатами, предусматривает отмену иммунитета с момента публикации закона.

Оба проекта предусматривают отмену положения, по которому депутат не может быть привлечен к уголовной ответственности, задержан или арестован без согласия парламента.

Для принятия исторического решения об упразднении депутатского иммунитета нужно 300 голосов в Раде.

Законопроект №6773 был зарегистрирован в Раде 19 июля 2017 года, его авторами стали 158 нардепов, а 17 октября того же года Порошенко зарегистрировал альтернативный законопроект №7203.