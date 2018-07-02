Консул попал к политзаключенному в РФ Литвинову: похудел на 17 кг

Сергей Литвинов

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Впервые с октября 2016 года украинский консул смог попасть к незаконно осужденному украинцу в колонию под Магаданом

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Украинский консул в Новосибирске посетил в колонии под Магаданом украинского политзаключенного Сергея Литвинова. Это первое посещение после того, как Литвинова перевели в эту колонию, сообщил обознанный в делах украинских политзаключенных Станислав Огоровый, который общался с консулом Дианой Ивановой, передает Громадське.

Почти два года Литвинова не видел никто из украинских представителей. За это время он похудел на 17 кг из-за плохого питания и условий.

Украинцу в колонии не выдали новый летний комплект одежды и он ходит в обычной футболке и черных штанах. Администрация колонии рассматривает это как нарушение и отправляет Литвинова в штрафной изолятор.

"У него нет никакой поддержки из родины, нет посылок. Я думаю, что он вообще потерял связь с семьей. Он хочет вернуться в Ростовскую область, где он сначала отбывал наказание, ведь по закону - это то место, где он был осужден, и он имеет на это право", - отметил Огоровой.

Последний раз о посещении Литвинова консулом сообщалось в октябре 2016 года - тогда он был еще в колонии в Ростовской области.

В апреле 2016 года Литвинова приговорили к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Изначально Литвинова российские власти обвиняли в участии в добровольческом батальоне, в убийстве 30 человек и изнасилованиях. Но не найдя ни тел, ни пострадавших, ему предъявили обыкновенный разбой в отношении гражданина России.