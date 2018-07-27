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27.07.2018, 13:57

Контрабанда и нелегалы: охрану границы в Закарпатье усиляют

Контрабанда и нелегалы: охрану границы в Закарпатье усиляют - Фото
Фото: ГПСУ

В Госпогранслужбе решили отправить на границу в Закарпатье дополнительные силы - офицеров администрации ГПСУ

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В Закарпатье не уменьшается количество фактов контрабанды и незаконного пересечения границы нелегальным мигрантами, поэтому в регионе будут усилять охрану границы. Об этом сообщает ГПСУ.

На усиление госграницы со странами ЕС выедут офицеры администрации Госпогранслужбы. Их распределят на девять подразделений на самых сложных направлениях. 

В прошлом году такое усиление границы уже практиковали - тогда офицеры проверили больше 400 км границы и задержали 17 нелегалов.

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В июле на границе с Польшей неизвестные использовали приспособление для имитации следов лося, чтобы незаконно пересечь границу. 

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Теги: граница, пограничники, гпсу, закарпатье
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