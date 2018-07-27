Контрабанда и нелегалы: охрану границы в Закарпатье усиляют

В Закарпатье не уменьшается количество фактов контрабанды и незаконного пересечения границы нелегальным мигрантами, поэтому в регионе будут усилять охрану границы. Об этом сообщает ГПСУ.
На усиление госграницы со странами ЕС выедут офицеры администрации Госпогранслужбы. Их распределят на девять подразделений на самых сложных направлениях.
В прошлом году такое усиление границы уже практиковали - тогда офицеры проверили больше 400 км границы и задержали 17 нелегалов.
Читайте также: На Закарпатье СБУ перекрыла канал контрабанды наркотиков в ЕС
В июле на границе с Польшей неизвестные использовали приспособление для имитации следов лося, чтобы незаконно пересечь границу.