Костенко прибыл в Киев, на вопросы отвечать отказался: видео

Александр Костенко Фото: скриншот с видео

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Омбудсмен Людмила Денисова в ходе общения со СМИ сообщила, что руку Костенко сломали еще во время задержания в Крыму в 2015 году

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В Киев прибыл освободившийся из российской тюрьмы крымский активист Александр Костенко. У дома, где он временно будет жить, бывшего политзаключенного встретили омбудсмен Людмила Денисова и журналисты. Трансляцию события вело Радио Свобода.

Денисова в ходе общения со СМИ сообщила, что руку Костенко сломали еще во время задержания в Крыму в 2015 году. По ее словам, Александру была сделана операция, но не совсем удачно.

Сам Костенко сказал журналистам, что чувствует себя "не очень" – болит рука.

Также он поблагодарил украинскую власть, в особенности МИД, за свое освобождение.

На вопросы о возможном наличии у него российского паспорта и возможно открытом против него в Украине уголовном производстве, Костенко отвечать отказался, сославшись на то, что необходимо сначала "поговорить со спецслужбами". После этих вопросов его увела Денисова. "Все, достаточно", - сказала она представителям СМИ.

3 августа 2018 года Костенко вышел на свободу из российской исправительной колонии №5 в городе Кирово-Чепецк Кировской области, отбыв полный срок наказания.

Сегодня он в сопровождении украинских консулов прибыл в Украину.