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30.07.2018, 23:33

Красный Крест инициировал новые гуманитарные проекты в Донбассе

Красный Крест инициировал новые гуманитарные проекты в Донбассе - Фото
iStock-898346042

Проекты касаются Бахмутской больницы и КПВВ

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Председатель делегации Международного Комитета Красного Креста в Украине Алан Эшлиманн представил два гуманитарных проекта относительно Бахмутской больницы и КПВВ. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

Первый проект ориентирован на создание отделения экстренной неотложной медицинской помощи с паевым финансированием от МККК. Он заключается в поддержке строительства и создании структуры реанимации и реабилитации в чрезвычайных ситуациях в Бахмутской больнице, с учетом принципов, изложенных в руководстве по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения.

Задуманное планируют реализовать до 2020 года и потратить на него 2 млн швейцарских франков.

Реализация проекта относительно КПВВ предусматривает создание модуля пункта обогрева и охлаждения, биотуалетов, туалетов и автобусных остановок.

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Теги: Донбасс, красный крест
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