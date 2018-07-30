Красный Крест инициировал новые гуманитарные проекты в Донбассе

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Проекты касаются Бахмутской больницы и КПВВ

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Председатель делегации Международного Комитета Красного Креста в Украине Алан Эшлиманн представил два гуманитарных проекта относительно Бахмутской больницы и КПВВ. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

Первый проект ориентирован на создание отделения экстренной неотложной медицинской помощи с паевым финансированием от МККК. Он заключается в поддержке строительства и создании структуры реанимации и реабилитации в чрезвычайных ситуациях в Бахмутской больнице, с учетом принципов, изложенных в руководстве по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения.

Задуманное планируют реализовать до 2020 года и потратить на него 2 млн швейцарских франков.

Реализация проекта относительно КПВВ предусматривает создание модуля пункта обогрева и охлаждения, биотуалетов, туалетов и автобусных остановок.