Кремль прокомментировал недопуск Денисовой к политзаключенным

Дмитрий Песков Фото: kremlin.ru

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Пескову неизвестны причины, по которым украинский омбудсмен не смогла встретиться с Сенцовым

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Представитель президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что недопуск на этой неделе украинского омбудсмена Людмилу Денисову в колонию к Олегу Сенцову и Николаю Карпюку не означает срыва договоренностей, достигнутых между Владимиром Путиным и президентом Петром Порошенко. Об этом Песков сказал во время пресс-конференции 18 июня, передает Крым.Реалии.

"Ведется работа во исполнение той договоренности, которая была достигнута в ходе недавнего телефонного разговора Путина и Порошенко. Только по результатам этой работы можно будет о чем-то говорить", – сказал Песков во время пресс-конференции 18 июня.

Он также добавил, что причины, по которым украинский омбудсмен не смогла встретиться с Сенцовым, ему неизвестны.

"Я бы так не ставил вопрос. Причины, по которым не смогли встретиться, я не могу вам сформулировать, потому что это не наша компетенция. Осуществляется взаимодействие российского омбудсмена Татьяны Москальковой и ее украинской коллеги Денисовой, они располагают всей информацией относительно того, с кем встреча возможна, а с кем - невозможна", - сказал Песков.

15 июня омбудсмену Людмиле Денисовой отказали во встрече с незаконно осужденным в РФ украинским режиссером Олегом Сенцовым в тюрьме заполярного поселка Лабытнанги. 16 июня она не смогла встретиться с Николаем Карпюком в российском Владимире. 18 июня Денисова не смогла получить доступ к Роману Сущенко в российской колонии Лефортово, несмотря на разрешение суда.