Крестный ход: полиция и УПЦ МП разошлись в количестве участников

Крестный ход (фото - Liga.net)

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В УПЦ МП назвали цифру в десять раз больше, чем в полиции - 250 тысяч участников крестного хода против 20 тысяч

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В крестном ходе УПЦ МП приняли участие до 20 тысяч человек. Такую цифру назвал замглавы Нацполиции Сергей Яровой, передает корреспондент LIGA.net.

По словам управляющего делами УПЦ МП Антония, на ходу пришли 250 тысяч верующих, что больше, чем в прошлом году.

В охране правопорядка задействовали пять тысяч полицейских, в том числе взрывотехников, кинологов, патрульную полицию, полицию диалога, Нацгвардию.

В полиции заявили, что никаких эксцессов или значительных нарушений не было.

Смотрите фоторепортаж: Крестный ход УПЦ МП: Новинский, Шуфрич, Литвин

Полицейские задержали членов партии Братство - по словам начальника ГУ Нацполиции Киева Андрея Крищенко, причиной было опасение провокаций с их стороны. На видеозаписи задержания видно, что двое активистов Братства Виталий Черный и Алексей Сердюк стояли на обочине у Кабмина, когда одного из них стали задерживать около пяти полицейских.