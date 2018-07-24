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24.07.2018, 17:41

Крым нас не слышит: оккупанты из РФ глушат украинский радиосигнал

Фото: iStock/Global Images Ukraine

На частотах украинских радиостанций включают российские

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Радиовещание, осуществляемое в оккупированный Крым новой, установленной в селе Чонгар, украинская вышки, заглушается российским сигналом. Об этом сообщила Крымская правозащитная группа по результатам мониторинга, проведенного в июле 2018 года.

Мониторинговая группа проверила работу четырех украинских FM-радиостанций, о запуске вещания которых на Крым в начале 2017 года сообщили в Мининформполитики.

С вышки начали вещание Украинское радио 100,7 FM, Мейдан 101,4 FM, Крым Реалии 105,9 FM и Херсон FM 107,8 FM.

Мониторы КПГ в июле 2017 года провели проверку  работы этих радиостанций в районе КПВВ Каланчак и в 13 населенных пунктах на севере Крыма. Проверка осуществлялась с помощью FM-приемников в автомагнитолах, а также с помощью аудиоплеера со встроенным FM-приемником.  

Из всех населенных пунктов только на участке между Воинкой и Калиновкой удалось услышать в хорошем качестве сигнал Украинского радио на частоте 100,7 FM.

Правозащитники отметили, что еще полгода назад качественный сигнал украинских радиостанций можно было слышать на территории всего северного Крыма.

Исходя из результатов мониторинга, в последнее время оккупационные власти Крыма заглушают сигнал украинских вещателей, включая на их частотах российские радиостанции.

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Теги: Чонгарская телевышка, Крым, радио
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