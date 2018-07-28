Крымская декларация: правительство Канады высказалось об аннексии

Фото: iStock/Global Images Ukraine

commenthover

Канада подтвердила непризнание аннексии украинского Крыма Россией и призвала к сохранению санкций

Реклама

Реклама

Канада в очередной раз подтвердила, что выступает за территориальную целостности Украины и осуждает аннексию украинского Крыма Россией, а также призвала освободить незаконно удерживаемых в застенках Кремля. Об этом сказано в заявлении правительства Канады.

Канада напомнила, что Москва нарушила международное право, и что ни одна страна не имеет права силой менять границы других государств, "в том числе через открытие моста через Керченский пролив в мае 2018 года".

В правительстве Канады снова обратили внимание на нарушения прав человека в Крыму, в частности, заявили о репрессиях несогласных, арестах активистов, пытках, задержаниях и исчезновениях.

"Мы призываем к освобождению всех незаконно задержанных украинских граждан, в том числе Олега Сенцова, которые были вывезены в Россию и осужденные судами, юрисдикцию которых в Крыму мы не признаем", - сказано в сообщении.

Также Канада подтвердила, что поддерживает народ Украины.

"Международное сообщество должно сохранять давление, в том числе через экономические санкции, пока Россия не начнет уважать международное право и суверенитет Украины", – резюмировал один из основных украинских союзников.

25 июля США в декларации заявили, что никогда не признают аннексию украинского Крыма Россией. Документ с подписью госсекретаря США Майка Помпео опубликован Белым домом.

Германия, Британия, Польша и Литва уже подтвердили свою позицию, которая сходится с американской, по непризнанию оккупированного Крыма частью РФ после незаконной аннексии.

Позже президент Петр Порошенко назвал декларацию США достойным ответом гибридным провокациям Кремля после встречи президентов России и Соединенных Штатов в Хельсинки.