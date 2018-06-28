Крымский политзаключенный Эмир-Усеин Куку объявил голодовку

Эмир-Усеин Куку (фото - facebook.com/k.merik)

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Оккупанты обвинили крымского татарина в подготовке к "насильственному захвату власти"

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Фигурант так называемого ялтинского дела Хизб ут-Тахрир крымский татарин Эмир-Усеин Куку объявил голодовку. Об этом сообщила в Facebook жена политзаключенного Мерьем Куку-Ашчи.

"26 июня 2018 года Эмир-Усеину исполнилось 42 года. И в свой день рождения он начал голодовку", - написала она.

Эмир-Усеин Куку был задержан 11 февраля 2016 года во время массовых обысков и задержаний в оккупированном Крыму. В июле 2016-го он был помещен в спецблок СИЗО как "опасный подсудимый".

Впоследствии Эмир-Усеина Куку обвинили в подготовке к "насильственному захвату власти". В декабря 2017 года был этапирован из Крыма в Ростов-на-Дону.

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