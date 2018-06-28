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28.06.2018, 16:09

Крымский политзаключенный Эмир-Усеин Куку объявил голодовку

Крымский политзаключенный Эмир-Усеин Куку объявил голодовку - Фото
Эмир-Усеин Куку (фото - facebook.com/k.merik)

Оккупанты обвинили крымского татарина в подготовке к "насильственному захвату власти"

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Фигурант так называемого ялтинского дела Хизб ут-Тахрир крымский татарин Эмир-Усеин Куку объявил голодовку. Об этом сообщила в Facebook жена политзаключенного Мерьем Куку-Ашчи.

"26 июня 2018 года Эмир-Усеину исполнилось 42 года. И в свой день рождения он начал голодовку", - написала она.

Эмир-Усеин Куку был задержан 11 февраля 2016 года во время массовых обысков и задержаний в оккупированном Крыму. В июле 2016-го он был помещен в спецблок СИЗО как "опасный подсудимый". 

Впоследствии Эмир-Усеина Куку обвинили в подготовке к "насильственному захвату власти". В декабря 2017 года был этапирован из Крыма в Ростов-на-Дону.

По состоянию на 28 июня украинский режиссер и политзаключенный Олег Сенцов голодает уже 46-й день.

Крымский политзаключенный Владимир Балух голодает уже 102-й день.

Украинский политзаключенный и экс-охранник Дмитрий Ярош Александр Шумков голодает 33-й день.

Украинский политзаключенный Станислав Клых голодает 21-й день.

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Теги: дело Хизб ут-Тахрир, Эмир-Усеин Куку, политзаключенные
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