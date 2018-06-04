Крымского журналиста Семену включили в список "обмена"

Николай Семена (фото - Антон Наумлюк / Радио Свобода)

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Украина готова провести обмен 23 осужденных россиян на украинских граждан, осужденных в РФ

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Украинские власти включили журналиста Николая Семену, осужденного в оккупированном Крыму, в список украинцев, которых предлагают России обменять на 23 осужденных россиян. Об этом сообщила первый вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко, передает Крым.Реалии.

4 июня Геращенко заявила на заседании согласительного совета в Верховной Раде, что Украина готова провести обмен 23 осужденных россиян на украинских граждан, осужденных в РФ.

Автора Радио Свобода и Крым.Реалии, крымского журналиста Николая Семену обвинили в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России.

В сентябре 2017 года суд в Симферополе назначил Семене наказание в виде двух с половиной лет условно с испытательным сроком в три года и запретом заниматься публичной деятельностью на три года.

В декабре того же года подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма частично смягчил приговор Семене в части дополнительного наказания, сократив срок запрета публичной деятельности до двух лет.

Министерство иностранных дел Украины, Госдепартамент США, Евросоюз и ряд международных организаций осудили вынесенный Семене приговор.