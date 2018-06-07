КСУ разрешил отменить депутатский иммунитет: полный текст решения

Иллюстративное фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

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Положительное заключение по законопроекту Конституционный суд предоставил 6 июня

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Конституционный суд опубликовал на своем сайте текст заключения от 6 июня о соответствии нормам Конституции законопроекта об отмене депутатской неприкосновенности №6773. Полная версия документа доступна по ссылке.

Новость дополняется…