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07.06.2018, 13:24

КСУ разрешил отменить депутатский иммунитет: полный текст решения

КСУ разрешил отменить депутатский иммунитет: полный текст решения - Фото
Иллюстративное фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Положительное заключение по законопроекту Конституционный суд предоставил 6 июня

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Конституционный суд опубликовал на своем сайте текст заключения от 6 июня о соответствии нормам Конституции законопроекта об отмене депутатской неприкосновенности №6773. Полная версия документа доступна по ссылке.

Новость дополняется…

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Теги: конституционный суд, депутатский иммунитет, депутатская неприкосновенность, ксу
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