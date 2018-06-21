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21.06.2018, 13:35

Кто и как проголосовал за законопроект о нацбезопасности: список

Кто и как проголосовал за законопроект о нацбезопасности: список - Фото
Иллюстративное фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Больше всего голосов против президентского проекта закона дала фракция Оппозиционный блок

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Верховная Рада приняла в целом проект закона о нацбезопасности №8068 248 голосами "за", тогда как 17 депутатов проголосовали "против", еще 32 – воздержались. Об этом свидетельствуют результаты голосования, опубликованные на сайте парламента.

13 голосов против президентского законопроекта дала фракция Оппозиционный блок. Также "против" проголосовали нардеп от Самопомочі Тарас Пастух и внефракционные депутаты Яков Безбах, Сергей Мельничук и Сергей Тарута.

Больше всего парламентариев нажало кнопку "воздержаться" в Радикальной партии – 12.

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Теги: верховная рада, закон о нацбезопасности, законопроект, национальная безопасность, голосование в Раде
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