Кто виноват в погромах лагерей ромов: результаты опроса LIGA.net

Фото: Facebook Сергея Мазура

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Только 23% читателей LIGA.net считают, что в погромах виноваты "внешние силы"

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В погромах ромов виноваты слабая работа полиции (21%), безнаказанность правых (18%) и высокий уровень ксенофобии среди Украинцев, а также стереотипы в отношении ромов (7%). Все три причины вместе взятые - 28%. При этом 23% опрошенных считают, что причина погромов - внешние силы. Таковы результаты опроса читателей LIGA.net.

После нескольких громких случаев проявления насилия в отношении ромов, последний из которых закончился убийством человека, редакция поинтересовалась у читателей, в чем они видят причину этой проблемы. Было предложено пять вариантов ответа: безнаказанность правых; слабая работа полиции; высокий уровень ксенофобии среди украинцев; внешние силы; все перечисленное.

В опросе приняли участие 899 человек. Голоса распределились следующим образом:

Принимайте участие в новом опросе LIGA.net на тему реформы полиции по случаю годовщины ее создания: что вы думаете о реформе полиции Украины?