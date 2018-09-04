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04.09.2018, 12:33

Курц призывает РФ вернуться за стол переговоров по Донбассу

Курц призывает РФ вернуться за стол переговоров по Донбассу - Фото
Себастьян Курц (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Никогда не будет военного решения конфликта в Донбассе, подчеркнул федеральный канцлер Австрии

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Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц призывает Россию вернуться за стол переговоров, поскольку разрешение ситуации в Донбассе возможно только путем мирных переговоров, а не военной агрессии. Об этом он заявил сегодня в Киеве на совместном брифинге с президентом Петром Порошенко.

"Потому, что конфликт на востоке Украины может разрешиться только за столом переговоров, и никогда не будет военного решения этого конфликта. В связи с этим я хотел бы обратиться к России с призывом вернуться за стол переговоров, потому что это возвращение необходимо и в нормандском формате... это единственный формат, который у нас пока что существует, единственная возможность для переговоров, чтобы когда-то найти мирное решение", - подчеркнул Курц.

Курц уточнил, что на встрече с Порошенко обсуждалась ситуация на востоке Украины. "Нас очень беспокоит, что ситуация до сих пор остается сложной, как и прежде", - отметил он.

Он напомнил, что на следующий день после того, как он стал главой в ОБСЕ, 2 января 2017 года с главой МИД Павлом Климкиным посетил Донбасс, и "было ужасно видеть, насколько ситуация была для людей страшной, насколько ограничены были их условия жизни и насколько плохими условия жизни".

"Я сейчас говорю не только как федеральный канцлер Австрии, но и как глава Совета Евросоюза, что мы ожидаем очень четкой реакции на российскую агрессию, и в связи с этим в июне этого года мы продлили санкции против агрессора", - сказал он, отметив, что необходимо продолжать диалог для мирного решения конфликта.

Курц добавил, что Австрия будет продолжать оказывать гуманитарную помощь Украине для поддержки людей на востоке страны. "И мы согласились предоставить еще 1 млн евро для организации Каритас, которая будет предоставлять помощь", - сказал он.

31 августа 2017 года Курц заявлял, что необходимо предпринять срочные меры для предотвращения экологической катастрофы в Донбассе.

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Теги: Климкин Павел, Себастья Курц, Россия, петр порошенко, переговоры, война в донбассе
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