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18.06.2018, 18:16

Латвийцы будут еженедельно пикетировать посольство РФ в Риге

Латвийцы будут еженедельно пикетировать посольство РФ в Риге - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Организатором акции выступило латвийское Общество поддержки Украины (Ukrainas Patriotu Kustiba)

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Жители Риги и представители украинской диаспоры заявили о намерении еженедельно пикетировать посольства РФ в рамках всемирной акции #FreeUkrainianPoliticalPrisonersOfKremlin. Об этом рассказала один из организаторов акции Татьяна Лазда, передает Укринформ. 

По ее словам, инициаторы прислушивались к просьбам украинской власти и правозащитников, которые сейчас борются за спасение незаконно удерживаемого в колонии РФ Олега Сенцова и всех украинских политзаключенных.

"Пикетирование российского посольства будем проводить в тот же день недели, что и наши друзья в Таллинне - в четверг", - сказала Лазда. 

Она отметила, что заявка подана на проведение акций 21 и 28 июня, 5 и 12 июля, с 17:00 до 18:00 возле российского посольства по адресу ул. Антонияс, 2. 

Организатором акции выступило латвийское Общество поддержки Украины (Ukrainas Patriotu Kustiba). 

Отмечается, что в латвийском городе Таллинн пикетируют посольство страны-агрессора уже три с половиной года еженедельно. 

Ранее сегодня, 18 июня, уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова не смогла получить доступ к украинским политзаключенным в российской колонии Лефортово, несмотря на разрешение суда. 

Денисова уже пять дней в РФ и до сих пор ее не допустили ни к одному украинцу.

15 июня омбудсмену Людмиле Денисовой отказали во встрече с незаконно осужденным в РФ украинским режиссером Олегом Сенцовым в тюрьме заполярного поселка Лабытнанги16 июня она не смогла встретиться с Николаем Карпюком в российском Владимире.  

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Теги: политзаключенные, Латвия, Рига, посольство рф в риге, посольство рф в латвии
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