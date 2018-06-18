Латвийцы будут еженедельно пикетировать посольство РФ в Риге

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Жители Риги и представители украинской диаспоры заявили о намерении еженедельно пикетировать посольства РФ в рамках всемирной акции #FreeUkrainianPoliticalPrisonersOfKremlin. Об этом рассказала один из организаторов акции Татьяна Лазда, передает Укринформ.

По ее словам, инициаторы прислушивались к просьбам украинской власти и правозащитников, которые сейчас борются за спасение незаконно удерживаемого в колонии РФ Олега Сенцова и всех украинских политзаключенных. "Пикетирование российского посольства будем проводить в тот же день недели, что и наши друзья в Таллинне - в четверг", - сказала Лазда.

Она отметила, что заявка подана на проведение акций 21 и 28 июня, 5 и 12 июля, с 17:00 до 18:00 возле российского посольства по адресу ул. Антонияс, 2.

Организатором акции выступило латвийское Общество поддержки Украины (Ukrainas Patriotu Kustiba).