Лауреат из РФ на кинофестивале в Чехии отдаст приз родным Сенцова

Елизавета Стишова (фото - скриншот с видео)

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Режиссер Елизавета Стишова передаст 15 тысяч евро родителям Сенцова и Серебренникова

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Лауреат 53-го Международного кинофестиваля в Карловых Варах, режиссер из РФ Елизавета Стишова заявила, что передаст денежную премию 15 тысяч евро родным узников Кремля Олега Сенцова и Кирилла Серебренникова. На церемонии закрытия фестиваля Стишова поддержала режиссера Серебренникова и Сенцову, передает Радио Свобода.

По ее словам, она еще не выплатила долги по своей картине Сулейман гора, однако передаст премию родителям обоих режиссеров.

Отмечается, что ее наградили именно за этот фильм. Сулейман гора победил в конкурсе К Востоку от Запада.

25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд РФ приговорил Олега Сенцова к 20 годам строгого режима. Другому фигуранту дела, Александру Кольченко, дали десять лет строгого режима.

Сенцова удерживают в колонии "Белый медведь" в российском Заполярье. 14 мая 2018 года украинец начал бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

Российский режиссер Кирилл Серебренников находится под домашним арестом с августа 2017 года. Кремль обвинил его в финансовых злоупотреблениях. Сам россиянин отрицает все обвинения и называет их абсурдными. Сторонники называют дело против него политически мотивировано.