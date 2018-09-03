Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
03.09.2018, 13:27

Лавров пожаловался, что США "поддерживают вредные капризы" Киева

Лавров пожаловался, что США "поддерживают вредные капризы" Киева - Фото
Сергей Лавров (фото - Getty Images)

Министру иностранных дел России не по душе то, как ведет работу по Украине спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер

Реклама
Реклама

Вашингтон в лице спецпредставителя Госдепа США по Украине Курта Волкера "поддерживает все вредные капризы Киева". Такую мысль во время встречи со студентами Московского государственного института международных отношений сформировал и озвучил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, пишет УНИАН.

"К сожалению, наши американские коллеги, назначив господина Волкера спецпредставителем, не слишком беспристрастно работают, а по сути дела, поддерживают все прихоти украинской власти. Хотя я уверен, что, будучи умными людьми, они понимают, что эти капризы вредные и перечеркивают перспективы урегулирования", - понадеялся глава МИД РФ.

Российский министр также выразил надежду, что "дисциплинирующее влияние США на Киев" в будущем проявится, так как "больше никого украинцы не слушают".

По словам Лаврова, Кремль готов в отношениях с США "идти навстречу друг другу так быстро и на такую глубину", насколько к этому готовы в Вашингтоне.

Глава МИД РФ также добавил, что единственный способ урегулировать "украинский кризис" (так власти РФ называют свою войну против Украины на части Донбасса, - ред.) - выполнить минские соглашения, и в который уже раз повторил кремлевский штамп о том, что для это "власти Украины должны вести прямой диалог с Донецком и Луганском".

В ближайшем будущем, считает он, отношения США-РФ "не очень ясные", но выразил уверенность, что "в конечном итоге наши отношения вернутся на уровень настоящих партнеров, стратегических партнеров".

Читайте также: Волкер о флоте РФ в Азовском море: Ситуация чрезвычайно опасна

1 сентября в Вашингтоне президент Петр Порошенко провел очередную встречу с Волкером: скоординировали дальнейшие шаги по деоккупации Донбасса. Дипломат Госдепа заявил, что США готовы увеличить поставки оружия Украине, чтобы усилить ее военно-морские и воздушные силы.

13-16 сентября он посетит Украину.

Читайте также
Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018Тема дня. Человек Порошенко: все факты о новом руководителе НАПК 28.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Курт Волкер, война в донбассе, Сергей Лавров, минские соглашения
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Минские соглашения и несуществующий Захарченко
Мнение Минские соглашения и несуществующий Захарченко
В коалиции призвали защитить Украину от Медведчука и "Путин-ТВ"
Политика В коалиции призвали защитить Украину от Медведчука и "Путин-ТВ"
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 