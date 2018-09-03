Лавров пожаловался, что США "поддерживают вредные капризы" Киева

Сергей Лавров (фото - Getty Images)

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Министру иностранных дел России не по душе то, как ведет работу по Украине спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер

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Вашингтон в лице спецпредставителя Госдепа США по Украине Курта Волкера "поддерживает все вредные капризы Киева". Такую мысль во время встречи со студентами Московского государственного института международных отношений сформировал и озвучил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, пишет УНИАН.

"К сожалению, наши американские коллеги, назначив господина Волкера спецпредставителем, не слишком беспристрастно работают, а по сути дела, поддерживают все прихоти украинской власти. Хотя я уверен, что, будучи умными людьми, они понимают, что эти капризы вредные и перечеркивают перспективы урегулирования", - понадеялся глава МИД РФ.

Российский министр также выразил надежду, что "дисциплинирующее влияние США на Киев" в будущем проявится, так как "больше никого украинцы не слушают".

По словам Лаврова, Кремль готов в отношениях с США "идти навстречу друг другу так быстро и на такую глубину", насколько к этому готовы в Вашингтоне.

Глава МИД РФ также добавил, что единственный способ урегулировать "украинский кризис" (так власти РФ называют свою войну против Украины на части Донбасса, - ред.) - выполнить минские соглашения, и в который уже раз повторил кремлевский штамп о том, что для это "власти Украины должны вести прямой диалог с Донецком и Луганском".

В ближайшем будущем, считает он, отношения США-РФ "не очень ясные", но выразил уверенность, что "в конечном итоге наши отношения вернутся на уровень настоящих партнеров, стратегических партнеров".

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1 сентября в Вашингтоне президент Петр Порошенко провел очередную встречу с Волкером: скоординировали дальнейшие шаги по деоккупации Донбасса. Дипломат Госдепа заявил, что США готовы увеличить поставки оружия Украине, чтобы усилить ее военно-морские и воздушные силы.

13-16 сентября он посетит Украину.