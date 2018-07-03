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03.07.2018, 12:44

"Лекарство для страны": в Чехии просят Путина освободить Сенцова

"Лекарство для страны": в Чехии просят Путина освободить Сенцова - Фото
Олег Сенцов (фото - скриншот видео)

Украинский режиссер голодает более 50 дней

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Ведущие чешские сенаторы написали письмо президенту России Владимиру Путину с требованием освободить украинского политзаключенного, режиссера Олега Сенцова. Соответствующий документ опубликовало посольство Украины в Чехии у себя Twitter.

"Каждая исправленная несправедливость, которую государство причинило любому гражданину, снижает будущее напряжение и способствует выздоровлению общества. Поэтому освобождение Сенцова станет своего рода лекарством и для вашей страны", - говорится в сообщении посольства.

Под письмом подписались четыре чешских политика.

2 июля 2018 года вечером на НСК Олимпийский в Киеве прошла масштабная акция в поддержку Сенцова.

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Режиссера Сенцова задержали в оккупированном Крыму 10 мая 2014 года, обвинив в "подготовке терактов". 25 августа 2015 года суд в РФ приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по сфабрикованному обвинению в терроризме. Москва отказывается передать режиссера Украине, считая политзаключенного своим гражданином.

14 мая 2018 года Сенцов начал бессрочную голодовку.

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Теги: владимир путин, чехия, голодовка, Олег Сенцов
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