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21.06.2018, 08:31

Линкявичус едет в Луганскую область поговорить с бизнесменами

Линкявичус едет в Луганскую область поговорить с бизнесменами - Фото
Линас Линкявичус (фото - пресс-служба МИД Литвы)

Два года назад глава литовского МИД уже приезжал в Донбасс: во время его визита в Широкино боевики устроили минометный обстрел

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Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс собирается поехать в Луганскую область, чтобы увидеть ситуацию с безопасностью в регионе, который страдает от продолжающейся российской агрессии. Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины.

Глава литовского МИД хочет обсудить на месте, как официальный Вильнюс может поддержать малое и среднее предпринимательство в Донбассе.

В марте 2016 года Линкявичус уже посещал фронтовую зону в Приазовье. По его словам, во время того визита в Широкино был минометный обстрел.

Сегодня, 21 июня, состоятся переговоры Линкявичуса с украинским коллегой Павлом Климкиным.

Вчера вечером Линкявичус встретился с президентом Петром Порошенко. На встрече речь среди прочего шла о вариантах размещения в Донбассе миротворцев ООН. Также стороны подтвердили общую позицию - неприемлемость строительства российского газопровода Северный поток-2.

"Литва солидарна с Украиной в борьбе за свободу и суверенитет, евроатлантическую интеграцию и реформы", — написал министр у себя в Twitter после этой встречи.

Визит Линкявичуса в Украину продлится до 23 июня включительно.

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Теги: визит, Донбасс, луганская область, литва, мид литвы, линас линкявичус
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