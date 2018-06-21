Линкявичус едет в Луганскую область поговорить с бизнесменами

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс собирается поехать в Луганскую область, чтобы увидеть ситуацию с безопасностью в регионе, который страдает от продолжающейся российской агрессии. Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины.
Глава литовского МИД хочет обсудить на месте, как официальный Вильнюс может поддержать малое и среднее предпринимательство в Донбассе.
В марте 2016 года Линкявичус уже посещал фронтовую зону в Приазовье. По его словам, во время того визита в Широкино был минометный обстрел.
Сегодня, 21 июня, состоятся переговоры Линкявичуса с украинским коллегой Павлом Климкиным.
Вчера вечером Линкявичус встретился с президентом Петром Порошенко. На встрече речь среди прочего шла о вариантах размещения в Донбассе миротворцев ООН. Также стороны подтвердили общую позицию - неприемлемость строительства российского газопровода Северный поток-2.
"Литва солидарна с Украиной в борьбе за свободу и суверенитет, евроатлантическую интеграцию и реформы", — написал министр у себя в Twitter после этой встречи.
Визит Линкявичуса в Украину продлится до 23 июня включительно.