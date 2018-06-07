Литва: Следим за реализацией закона об Антикоррупционном суде

Линас Линкявичюс (фото - twitter.com/LinkeviciusL)

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Министр иностранных дел Литвы прокомментировал сегодня принятый закон об Антикоррупционном суде

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Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс одобрил принятый сегодня Верховной Радой закон об Антикоррупционном суде. Об этом Линкявичюс написал у себя Twitter.

"Литва решительно приветствует важный шаг на пути реформ в Украине - принятие закона об Антикоррупционном суде абсолютным большинством голосов", - отметил дипломат.

По его словам, международное сообщество продолжит внимательно следить за процессом реализации закона.

7 июня Верховная Рада приняла закон об Антикоррупционном суде: "за" документ №7440 во втором чтении и в целом проголосовали 315 народных депутатов.