Ложные сведения о Сенцове могли дать в колонии - Денисова

Людмила Денисова (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

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Омбудсмен полагает, что ложную информацию о вывозе Сенцова могли дать сотрудники колонии

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Ложные сведения о якобы освобождении украинского режиссера Олега Сенцова могли распространить работники колонии в Лабытнанги. Так считает уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, сообщает Громадське.

Слух об освобождении Сенцова пустила ночью российская журналистка Виктория Ивлева.

"Трудно комментировать это. Надеемся каждый раз, что будет подтверждена информация об освобождении Сенцова, но в Лабытнанги так шутят с журналистами и гражданами, которые думают, что наладили контакт с работниками в колонии", - отметила Денисова.

Сама Ивлева позже предположила, что над ней "нехило посмеялись".

Двоюродная сестра Сенцова Наталья Каплан сообщила, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть, что режиссера вывезли из колонии в Лабытнаги.

Управление ФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу опровергло эту информацию.

10 августа у Сенцова был многочасовой медицинский консилиум.

По словам адвоката Дмитрия Динзе, Олег Сенцов сейчас переживает третий кризис, а четвертый будет сопровождаться постепенным отказом внутренних органов и наступить он может в любое время.

Сенцов весит около 70 кг, похудел на 30 кг, находится в сознании, однако у него оно медленное, заторможенное.