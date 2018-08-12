Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
12.08.2018, 11:05

Ложные сведения о Сенцове могли дать в колонии - Денисова

Ложные сведения о Сенцове могли дать в колонии - Денисова - Фото
Людмила Денисова (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Омбудсмен полагает, что ложную информацию о вывозе Сенцова могли дать сотрудники колонии

Реклама
Реклама

Ложные сведения о якобы освобождении украинского режиссера Олега Сенцова могли распространить работники колонии в Лабытнанги. Так считает уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, сообщает Громадське.

Слух об освобождении Сенцова пустила ночью российская журналистка Виктория Ивлева.

"Трудно комментировать это. Надеемся каждый раз, что будет подтверждена информация об освобождении Сенцова, но в Лабытнанги так шутят с журналистами и гражданами, которые думают, что наладили контакт с работниками в колонии", - отметила Денисова.

Сама Ивлева позже предположила, что над ней "нехило посмеялись".

Двоюродная сестра Сенцова Наталья Каплан сообщила, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть, что режиссера вывезли из колонии в Лабытнаги.

Управление ФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу опровергло эту информацию.

10 августа у Сенцова был многочасовой медицинский консилиум.

По словам адвоката Дмитрия Динзе, Олег Сенцов сейчас переживает третий кризис, а четвертый будет сопровождаться постепенным отказом внутренних органов и наступить он может в любое время.

Сенцов весит около 70 кг, похудел на 30 кг, находится в сознании, однако у него оно медленное, заторможенное.

Читайте также
Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018Тема дня. Человек Порошенко: все факты о новом руководителе НАПК 28.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Людмила Денисова, Олег Сенцов
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
На борту задержанного в Херсоне судна находятся 12 моряков из РФ
Политика На борту задержанного в Херсоне судна находятся 12 моряков из РФ
Несмотря на протест журналистов, жена Медведчука появится на 1+1
Политика Несмотря на протест журналистов, жена Медведчука появится на 1+1
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 