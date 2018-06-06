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06.06.2018, 21:15

Лондон требует от РФ освободить Сенцова и других политзаключенных

Лондон требует от РФ освободить Сенцова и других политзаключенных - Фото
Олег Сенцов Фото: скриншот Радио Свобода

Сенцов, Кольченко, Шумков и Балух получили тюремные сроки после судов, которые не соответствовали международным стандартам, заявили в МИД Британии

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Министерство иностранных дел Великобритании призвало Россию отпустить четырех украинцев, незаконно осужденных за непризнание аннексии Крыма. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой британского ведомства.

В МИД требует освободить Олега Сенцова, Александра Колченко, Александра Шумкова и Владимира Балуха.

Они, как утверждают в Британском МИД, "получили длительные тюремные сроки после судебных разбирательств, которые, как оказалось, не соответствовали международным стандартам".

Лондон также заявил, что эти случаи, а также задержания и аресты еще около 70 человек - подчеркивают систематическое преследование РФ тех, кто высказывает несогласие с незаконной оккупацией Крыма.

Представитель лондонского Офиса иностранных дел и вопросов содружества подчеркнул, что эти люди голодают из-за продолжающегося содержания под стражей, а лишение их свободы он назвал политически мотивироваными.

"Контроль России над Крымом остается незаконным и является вопиющим нарушением ряда международных обязательств РФ", - заявил он.

Ранее сегодня вице-спикер парламента Ирина Геращенко сообщила, что Украина в очередной раз обратилась к РФ с официальным предложением рассмотреть возможность обмена 23 россиян, осужденных в Украине, на незаконно удерживаемых в российских тюрьмах украинцев. 

Сенцов голодает 24-й день, Кольченко - 7й, Балух - 80-й и потерял около 30 кг веса.

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Теги: Россия, политзаключенные, лондон, балух, сенцов, мид британии, кольченко
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