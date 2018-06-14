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14.06.2018, 23:18

Луганская область получила гуманитарную помощь от Беларуси

Луганская область получила гуманитарную помощь от Беларуси - Фото
Фото: loga.gov.ua

В частности, белорусы прислали комплекты школьной мебели и холодильники

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Республика Беларусь передала Луганской области гуманитарную помощь для местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной государственной администрации.

В частности, белорусы прислали комплекты школьной мебели и холодильники, которые направят в учебные заведения прифронтовых городов и поселков Попаснянского, Новоайдарского и Станично-Луганского районов.

Кроме того помощь от Беларуси передадут коммунальному Рубежанскому учебно-реабилитационному центру.

Глава Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз поблагодарил белорусскую сторону за предоставленную помощь.

12 июня сообщалось, что в Донбассе на поверхность выходят воды из шахт, портится питьевая вода и 30 проб показали, что вода в регионе в категории "грязная" и "очень грязная". Экспертизу состояния воздуха, грунтов и вод в Донбассе провели по инициативе Министерства по вопросам оккупированных территорий.

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Теги: гуманитарная помощь, Донбасс, беларусь, луганская область
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