Луганская область получила гуманитарную помощь от Беларуси

Фото: loga.gov.ua

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В частности, белорусы прислали комплекты школьной мебели и холодильники

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Республика Беларусь передала Луганской области гуманитарную помощь для местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной государственной администрации.

В частности, белорусы прислали комплекты школьной мебели и холодильники, которые направят в учебные заведения прифронтовых городов и поселков Попаснянского, Новоайдарского и Станично-Луганского районов.

Кроме того помощь от Беларуси передадут коммунальному Рубежанскому учебно-реабилитационному центру.

Глава Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз поблагодарил белорусскую сторону за предоставленную помощь.

12 июня сообщалось, что в Донбассе на поверхность выходят воды из шахт, портится питьевая вода и 30 проб показали, что вода в регионе в категории "грязная" и "очень грязная". Экспертизу состояния воздуха, грунтов и вод в Донбассе провели по инициативе Министерства по вопросам оккупированных территорий.