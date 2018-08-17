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17.08.2018, 09:56

Лукьяновское СИЗО возглавил начальник бориспольской тюрьмы

Лукьяновское СИЗО возглавил начальник бориспольской тюрьмы - Фото
Фото: Андрей Гудзенко / LIGA.net

Руслан Ромашков родился в Шахтерске Донецкой области и, по данным электронной декларации, является военным чиновником высшего офицерского состава

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Новым начальником Лукьяновского СИЗО назначен бывший руководитель Бориспольской исправительной колонии №119 Руслан Ромашков. Об этом в эфире канала 112 Украина сообщил представитель замминистра юстиции Юрий Маслак.

Вчера, 16 августа, Минюст уволил руководство этого СИЗО.

Ромашков родился в Шахтерске Донецкой области и до перевода в Киев работал в Мариуполе. Его электронная декларация об имуществе и доходах за 2017 году доступна в реестре НАПК.

Бориспольская исправительная колония №119 была создана в 1962 году в селе Мартусовка Бориспольского района Киевской области. Тендеры по ней можно посмотреть здесь. Как писали в 2017 году у омбудсмена, условия содержания осужденных в этой тюрьме "далеки от европейских стандартов".

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9 августа 2018 года в Лукьяновском СИЗО взбунтовались бывшие бойцы расформированной роты МВД Торнадо, которые получили различные сроки за преступления в Донбассе. Они угрожали физической расправой и убийством правоохранителям, одного из них облили бензином и пытались поджечь. В СИЗО вызвали подкрепление, бунт подавили. 

Маслак рассказал, что осужденные якобы требовали деньги от других лиц, содержащихся в СИЗО, угрожая их жизни, и из-за этого к ним пришли с обыском. По его словам, у них нашли самодельные взрывные пакеты, сделанные из стирального порошка и спичек, холодное оружие, топор и топливо. Против двух сотрудников СИЗО, которые якобы помогали "торнадовцам" в подготовке бунта, открыли уголовное дело.

Позднее представитель омбудсмена выявил в СИЗО "многочисленные факты жестокого или унижающего достоинство обращения с заключенными".

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Теги: назначение, руководство, торнадо, лукьяновское сизо, руслан ромашков
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