Луценко: Нападение на Гандзюк – это антиукраинская провокация

Юрий Луценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

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Генпрокурор фактически подтвердил версию нападения на херсонскую чиновницу, которой придерживаются ее друзья и коллеги

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Генеральный прокурор Юрий Луценко считает, что дело о нападении на чиновницу горсовета Херсона Екатерину Гандзюк, "является лишь частью цепи антиукраинских провокаций на юге Украины". Об этом Луценко заявил журналистам, сообщает корреспондент Укринформа.

Генпрокурор отметил, что контролирует расследование этого дела, и высказал надежду, что Гандзюк будет сотрудничать со следствием.

«Я лично переживаю и контролирую дело о повреждении здоровья госпожи Гандзюк в Херсоне. Единственное, что я хочу, это ее сотрудничества с правоохранительными органами и, думаю, что мы сможем всей силой правоохранительной системы найти ответ на этот вопрос. Тем более, что дело Гандзюк, как теперь уже очевидно, является лишь частью цепи антиукраинских провокаций на юге Украины. Сегодняшние события в Одессе показали, что есть скоординированный план дестабилизации проукраинской жизни на юге Украины», - сказал Луценко.

Ранее СМИ сообщали, что Гандзюк отказывается сотрудничать с полицией Херсона.

Мэр Херсона Владимир Николаенко, под руководством которого работает Гандзюк, высказал возмущение тем, что херсонская полиция открыло уголовное производство по статье Хулиганство, и потребовал передачи расследования СБУ.

Друзья чиновницы убеждены, что нападение на нее является местью за ее проукраинскую позицию со стороны "русского мира".